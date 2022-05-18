София, 18 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Бывшая министр туризма Румынии Едена Удря, обвиняемая на родине в коррупции и присвоении государственных средств, будет находиться в камере предварительного заключения в Болгарии до начала дополнительных судебных слушаний по указанному делу. Об этом 18 мая со ссылкой на болгарские источники сообщает румынский информационный портал News. ro.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По предварительным данным, в ходе своего сегодняшнего заседания Апелляционный суд столицы Болгарии Софии удовлетворил просьбу Удря об отсрочке ее экстрадиции на родину. Предполагается, что новое слушание дела пройдет 8 июня нынешнего года.

Напомним, Е. Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу. А накануне этого Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более 8 млн леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.