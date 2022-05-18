Вашингтон, 18 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 еще с 53 мини-спутниками для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Трансляция этого ведется на сайте компании.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

При этом ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 06:59 (13:59 мск) и ее первая ступень уже четырежды использовалась ранее для других космических пусков и снова должна сесть на специальную плавучую платформу.

При этом такое многократное применение ступеней ракет позволяет компании SpaceX удешевлять стоимость вывода космических аппаратов на орбиту.

Отметим, с мая 2019 года американская компания вывела в космос в общей сложности 2653 спутника для сети Starlink.