Луганск, 18 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике бои за Северодонецк проходят в черте города, сообщил 18 мая подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По его словам, операция по освобождению города от националистов перешла в активную фазу.

«В населённом пункте Северодонецке бои идут уже в черте города, а на Лисичанском направлении мы контролируем данный населённый пункт, наносим огневые поражения по скоплениям техники и вооружённых сил Украины, находимся на подступах к данному населённому пункту», — приводит слова Марочко RT.

Как сообщало ИА REGNUM, более 15 тыс. украинских солдат и наёмников оказались в «котле» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской Народной Республике, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала.