Берлин, 18 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Планы Евросоюза в отношении нефтяного эмбарго не включают в себя каких-либо мер, касающихся российского газа, что приводит к новым разногласиям между странами-членами, сообщает 18 мая The Washington Post.

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В последние дни ЕС, похоже, смягчает свой тон относительно того, смогут ли европейские страны и дальше покупать российский газ, не нарушая санкций, несмотря на воинственную антироссийскую риторику.

Если удастся найти способ продолжить поставки газа, это поможет избежать усиления конфронтации с Россией, учитывая, что вскоре снова предстоят выплаты по счетам. В апреле 2022 года «Газпром» прекратил поставку природного газа в Польшу и Болгарию, когда они отказались платить в рублях, и пригрозил новыми отключениями.

Попытка ограничить стоимость российских энергоресурсов также провалилась. По словам осведомленного источника, пожелавшего остаться анонимным, европейские министерства финансов недавно выдвинули идею введения таких механизмов ценообразования, которые можно было бы увязать с запретом на поставки энергоносителей из России. Этот план обсуждался в течение нескольких недель, но до сих пор не получил большой поддержки. Министр финансов США Джанет Л. Йеллен заявила журналистам, что американские и европейские представители обсудили широкий спектр вариантов, но отметила: «Мы не пытаемся указывать им, что в их интересах».