Курск, 18 мая 2022, 15:08 — REGNUM В Курской области 18 мая восстановлена связь, газо- и электроснабжение в приграничном селе Алексеевка, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«По моему поручению были обследованы все жилые и нежилые помещения. Специалисты продолжают ремонт зданий: пострадала школа, три частных дома, хозпостройки.
В посёлке работают две аварийные бригады. Уже отремонтированы жилой дом и забор. На завтра намечены работы по укладке шифера крыш, замена повреждённых стёкол в школе и восстановление кирпичной кладки домов», — прокомментировал губернатор.
Ремонтные работы планируют завершить к 21 мая.