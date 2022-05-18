Курск, 18 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Курской области 18 мая восстановлена связь, газо- и электроснабжение в приграничном селе Алексеевка, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский губернатор Роман Старовойт

«По моему поручению были обследованы все жилые и нежилые помещения. Специалисты продолжают ремонт зданий: пострадала школа, три частных дома, хозпостройки.

В посёлке работают две аварийные бригады. Уже отремонтированы жилой дом и забор. На завтра намечены работы по укладке шифера крыш, замена повреждённых стёкол в школе и восстановление кирпичной кладки домов», — прокомментировал губернатор.

Ремонтные работы планируют завершить к 21 мая.