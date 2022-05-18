Москва, 18 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. К главным ошибкам экономических властей РФ стоит отнести дорогой кредит и сильное укрепление рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Реальные проблемы экономики — это разрыв кооперационных цепочек, повышение расходов и издержек производства в связи с удорожанием логистики, дорогой кредит. Поэтому ответ на вопрос, будет или не будет спад производства, зависит от эффективности денежно-кредитной политики и оперативности, гибкости замещения разорванных кооперационных связей, налаживания новых логистических связей», — сказала Дмитриева.

В связи с этим она обратила на основные, по ее мнению, ошибки экономических властей России.

«Первое — это дорогой кредит, который приводит к росту издержек производства, не позволяет осуществлять инвестиции в целях импортозамещения. Кроме того, дорогой кредит приводит к вымыванию оборотных средств, что крайне вредно в условиях дорогой логистики. Второе — сильное укрепление рубля, которое удорожает российскую продукцию и, как следствие, не способствует импортозамещению. В результате импорт из недружественных стран будет замещаться импортом из Китая, Индии и других стран. Третье – значительный профицит бюджетов на федеральном и региональном уровнях», — убеждена Дмитриева.

По ее мнению, необходимо стремиться к сбалансированному бюджету, существенно увеличить расходы федерального бюджета на весь объем поступающих доходов и тем самым создавать эффективный государственный спрос за счет госинвестиций и закупок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева рассказала, могут ли власти РФ предотвратить падение ВВП.