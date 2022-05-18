Москва, 18 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Группа «Би-2» рассказала о переносе своих концертов в ряде городов. Коллектив опубликовал соответствующую информацию в сообществе во «ВКонтакте» 18 мая.

Schekinov Alexey Victorovich Группа «Би 2»

«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года», — говорится в объявлении, однако точные даты не указаны. По словам участников группы, концерт в Москве состоится через год — 10 июня 2023 года.

Ранее группа «Би-2» отменила своё выступление в Пензе. За несколько дней до этого, по сообщениям СМИ, пензенцы попросили губернатора региона Олега Мельниченко запретить проведение мероприятия.