Москва, , 15:06 — REGNUM В России можно не допустить сокращения производства и спада ВВП, если не делать системных ошибок в денежно-кредитной политике и грамотно стимулировать спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева O. Dmitrieva

«Прогноз министерства экономического развития о том, что в 2022 году будет спад производства и снижение ВВП, фактически повторяет прогнозы стран «коллективного Запада» — это желаемый с их стороны вариант развития событий в российской экономике, — сказала Дмитриева. — Что касается вероятности спада производства, то объективных причин в форме резкого сокращения спроса и снижения цен на энергоносители в настоящий момент нет. Конъюнктура на мировых рынках по нашим экспортным товарам крайне благоприятна, а санкционные ограничения, которые приводят к снижению объемов экспорта в некоторые страны, компенсируется ростом цен на нефть, газ и продукцию сельскохозяйственного экспорта».

Как подчеркнула парламентарий, санкции в отношении импорта расширяют спрос по всем группам российских товаров, которые обеспечивают импортозамещение.

«Таким образом, ограничений со стороны спроса экономика не испытывает», — убеждена Дмитриева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что Счетная палата РФ ждет падения ВВП в 2022 году на уровень начала 1990-х годов.

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