Белгородский район, Белгородская область, 18 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Шесть домовладений пострадали в результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 18 мая в своём телеграм-канале.

Наталья Диева ЛЭП

По его словам, глава Белгородского района Владимир Перцев, выехавший к месту обстрела, доложил о повреждении домовладений, одного легкового автомобиля и линии электропередач.

Пострадавший в результате обстрела — молодой человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

«Его жизни ничего не угрожает», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гладков рассказал об очередном обстреле Украиной села Солохи и одном пострадавшем.

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