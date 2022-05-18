Бухарест, 18 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Румынский филиал Аукциона европейского искусства Artmark House выставил на продажу в Бухаресте редкие работы художников Питера Пауля Рубенса и Паоло Веронезе. Об этом 18 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

QuinceMedia Аукцион

Согласно официальной информации, на торги заявлены редкие произведения мастеров, ранее экспонировавшиеся исключительно на закрытых выставках.

Стартовая цена каждого из лотов составляет 4 тыс. евро. При этом устроители мероприятия выразили уверенность в том, что в итоге прибыль от реализации картин будет исчисляться миллионами долларов.

Аукцион пройдет в системе онлайн 24 мая в 19.00 по бухарестскому времени.