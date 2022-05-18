Рязань, 18 мая 2022, 15:10 — REGNUM Лично оценил состояние дорожного полотна и ход ремонта дорог в Рязани врио губернатора Рязанской области Павел Малков. За подрядчиками установят жёсткий контроль качества выполненных работ, заявил 18 мая руководитель в телеграм-канале.
Павел Малков провёл рейд по проблемным точкам, на которые ему указали пользователи в комментариях. Врио губернатора отметил, что на восстановление дорог выделяются серьёзные средства, на оживлённых маршрутах поручено сократить до минимума перекрытие движения.
Рейды по рязанским дорогам будут продолжены.