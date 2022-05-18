Рязань, 18 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Лично оценил состояние дорожного полотна и ход ремонта дорог в Рязани врио губернатора Рязанской области Павел Малков. За подрядчиками установят жёсткий контроль качества выполненных работ, заявил 18 мая руководитель в телеграм-канале.

Телеграм-канал Павла Малкова Ремон дороги в Рязани

Павел Малков провёл рейд по проблемным точкам, на которые ему указали пользователи в комментариях. Врио губернатора отметил, что на восстановление дорог выделяются серьёзные средства, на оживлённых маршрутах поручено сократить до минимума перекрытие движения.

«Главная задача — жёстко контролировать качество выполненных работ, а также исполнение гарантийных обязательств. Все процедуры регламентированы, надо обеспечить их исполнение. Другой важный приоритет — комплексный подход, при котором не просто меняется дорожное полотно, а обустраиваются тротуары, меняются бордюрные камни. Это напрямую влияет на качество жизни, делает её более комфортной, а полученный объект без проблем служит долгие годы», — написал руководитель.

Рейды по рязанским дорогам будут продолжены.