Москва, , 15:04 — REGNUM Уход однополярного глобального рынка, контролируемого США и союзниками, стимулирует появление новых центров регулирования мирового рынка пшеницы, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Уборка пшеницы

«В частности, появление российского индекса биржевых цен пшеницы, является закономерным результатам формирования многополярного мира.

Совместно с индексами, которые формируются на других биржевых площадках, российский биржевой индекс цен на пшеницу способствует формированию более справедливого процесса ценообразования на пшеницу.

Кроме того, для России, Украины и других стран-поставщиков пшеницы на мировой рынок через черноморские порты, подобный индекс является достаточно актуальным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появился новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы.

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