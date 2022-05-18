Москва, 18 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В настоящее время можно согласиться с прогнозами Минэкономразвития РФ о том, что к концу 2022 года доллар может подорожать до 76 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Однако если снять все ограничения (для нерезидентов это невозможность продать наши акции и облигации, невозможность вывести деньги из России и т.д., а для экспортеров — ограничения по обязательствам продажи валюты и т.д.), то курс рубля будет в районе 90 рублей за доллар. Поэтому все будет зависеть от действий правительства и Центробанка. А так же от того, когда по-настоящему заработает «параллельный импорт», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 мая доллар не только не подешевел, но и немного прибавил в цене.