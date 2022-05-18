Москва, 18 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Программа туристического кешбэка в России показала очень хорошие результаты. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Здесь звучало, что кому-то кешбэк не достался. Мы готовы отдельно разобраться, кому не выплатили кешбэк. Но с 2020 года у нас программа реализуется, у нас ею уже воспользовалось 4,3 млн человек, из них в этом году — 2,4 млн человека. И у нас ещё предстоит осенний этап этой программы», — заявила Догузова.

По её словам, кешбэк позволил миллионам людей доступно путешествовать по России.

«Происходит это в первую очередь в периоды сезонного спада, когда инфраструктура недозагружена, и мы поддерживаем рабочие места в эти периоды сезонных спадов», — указала она.

«У программы ещё очень хороший экономический мультипликатор — он практически один к десяти. За время реализации программы мы подсчитали, что в региональные экономики ушло более 150 млрд рублей за счёт прямого и косвенного эффекта», — подчеркнула глава Ростуризма.