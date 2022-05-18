Москва, 18 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Борьба американских властей с ростом инфляции может обернуться ростом безработицы, что может гарантировать поражение действующего президента США Джозефа Байдена на следующих выборах президента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал планы ФРС США продолжить повышение ставки.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Рост ключевой ставки сильно зависит от инфляции. Для того, чтобы подавить инфляцию, США желательно установить ключевую ставку на 0,5% выше уровня инфляции. Однако обратной стороной этого решения станут рецессия и рост безработицы, что практически гарантирует проигрыш действующего президента США на предстоящих выборах — это и объясняет медлительность ФРС, — сказал Хестанов. — Несмотря на тяжесть принятия такого решения с политической точки зрения, важно отметить, что в 1980-х годах именно за счет роста ставки ФРС смогли подавить инфляцию так, что следующий большой рост инфляции в США произошел лишь через 40 лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский рассказал о том, чем для США может обернуться политика повышения ставок Федрезерва.