Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума в основном, втором чтении приняла законопроект о повышенных штрафах за нарушения противопожарной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Штрафы для граждан повышаются в 15−20 раз, для юрлиц — в два-три раза.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности составит 2 млн рублей.

В частности, штраф за нарушение противопожарной безопасности в лесах составит до 400 тыс. рублей.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, предусматривается штраф в размере до 400 тыс. рублей.

Эти же деяния, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, будут караться штрафом до 1 млн рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима ЧС в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, будут штрафовать в сумме до 1 млн рублей. Причем штрафы для граждан повышаются в 10 раз — с нынешних 4 тыс. — 5 тыс. рублей до 30 тыс. — 50 тыс. рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, штрафы составят до 2 млн рублей.

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