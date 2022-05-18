Белгородский район, Белгородская область, 18 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Предварительные данные о повреждениях в селе Солохи привёл 18 мая губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, в селе повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередач.

«По раненому. Молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле села стало известно днём 18 мая.