В белгородских Солохах после обстрела ВСУ повреждены шесть домовладений
Белгородский район, Белгородская область, 18 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Предварительные данные о повреждениях в селе Солохи привёл 18 мая губернатор Вячеслав Гладков.
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела
По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, в селе повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередач.
«По раненому. Молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», — уточнил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле села стало известно днём 18 мая.