Москва, , 14:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий постановку на налоговый учет, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Госдума

Предусматривается возможность направления физическим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также направления налоговым органом такому физическому лицу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в форме электронного документа с использованием портала «Госуслуги».

Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

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