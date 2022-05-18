Вашингтон, 18 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. На прошлой неделе Сенат США принял резолюцию, в которой подчёркивается важность южнокорейско-американского союза. Об этом сообщает KBS.

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Согласно опубликованным данным, резолюция была инициирована председателем сенатского комитета по международным отношениям Робертом Менендесом и членом комитета Джимом Ришем.

В документе изложена рекомендация обеспечить безопасность союзников в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

«Альянс США и Южной Кореи является стержнем мира, безопасности и процветания на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе. Он имеет важное значение для решения проблем, связанных с КНДР, и будущих проблем безопасности», — говорится в резолюции.

Известно, что данная резолюция впервые была представлена в марте 2021 года. Однако её принятие состоялось менее чем за две недели до визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.