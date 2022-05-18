Москва, , 14:59 — REGNUM В борьбе с инфляцией Банк Англии готов идти на все доступные меры и даже рассматривает допустимость рецессии и падения ВВП Великобритании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Уже в апреле уровень инфляции достиг тридцатилетнего максимума 7%, и Банк Англии повысил учетную ставку до 1% годовых в безуспешной попытке ограничить рекордный рост цен в Британии, — сказал профессор. – Основная задача, которую стремится решить важнейший финансовый регулятор Великобритании, это вернуть инфляцию к целевому уровню без существенных негативных эффектов для национальной экономики. Банк Англии готов идти на все доступные меры и даже рассматривает допустимость рецессии и падения ВВП Великобритании».

Как подчеркнул экономист, серьезнейшей проблемой стала продовольственная инфляция и особенно подорожание муки и растительного масла.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что Великобритания переживает стагфляцию, а инфляция может вырасти примерно до 10% к концу 2022 года.

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