Москва, 18 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В борьбе с инфляцией Банк Англии готов идти на все доступные меры и даже рассматривает допустимость рецессии и падения ВВП Великобритании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

«Уже в апреле уровень инфляции достиг тридцатилетнего максимума 7%, и Банк Англии повысил учетную ставку до 1% годовых в безуспешной попытке ограничить рекордный рост цен в Британии, — сказал профессор. – Основная задача, которую стремится решить важнейший финансовый регулятор Великобритании, это вернуть инфляцию к целевому уровню без существенных негативных эффектов для национальной экономики. Банк Англии готов идти на все доступные меры и даже рассматривает допустимость рецессии и падения ВВП Великобритании».

Как подчеркнул экономист, серьезнейшей проблемой стала продовольственная инфляция и особенно подорожание муки и растительного масла.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что Великобритания переживает стагфляцию, а инфляция может вырасти примерно до 10% к концу 2022 года.