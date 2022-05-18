Вашингтон, 18 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Некоторым афганским гражданам, покинувшим аэропорт Кабула во время процесса эвакуации, не будет разрешён въезд в Соединённые Штаты. Об этом сообщает американское информационное агентство Axius.

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Два чиновника администрации президента США Джо Байдена, не называя своих имён, сообщили изданию, что некоторым афганцам, которые в настоящее время находятся на базе армии США в Косово, не будет дозволен въезд в США.

Число лиц, предположительно связанных с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другими террористическими группировками, достигает шестнадцати. Это первый случай, когда правительство США отказало во въезде афганским гражданам, эвакуированным из Афганистана.

По словам представителя Совета национальной безопасности США, все афганцы, покинувшие Афганистан в августе 2021 года, сначала проходят тщательную проверку. Согласно отчёту Axius, Соединённые Штаты рассматривают два варианта для этих лиц: первый заключается в том, чтобы координировать свои действия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы вернуть их в Афганистан, а второй — убедить третью страну принять их.

В докладе говорится, что Соединённые Штаты переправляют в Косово для расследования лиц, подозреваемых в связях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другими террористическими группировками.

По соглашению между США и Косово, эти люди будут задержаны в этой стране на 365 дней. Но те, чьи заявления отклонены, должны покинуть Косово к сентябрю.