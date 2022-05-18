Рим, 18 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Высылка из России дипломатов Италии не означает разрыв российско-итальянских дипломатических каналов. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Италии Марио Драги на совместной пресс-конференции в Риме с главой правительства Финляндии Санной Марин.

Imf.org Марио Драги

По словам Драги, такое действие Москвы «абсолютно не означает» того, что необходимо разрывать дипломатические каналы между Россией и Италией и назвал такое решение российской стороны «враждебным жестом» в ответ высылку дипломатов РФ итальянской стороной.

«Главное рассуждение состоит в том, что это совершенно не должно привести к разрыву дипломатических каналов, потому что через них, если удастся, будет идти направление к миру», — сказал премьер-министр Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что России в качестве ответной меры вышлет со своей территории 24 дипломатов из Италии.