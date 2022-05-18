Москва, , 14:58 — REGNUM Великобритания переживает стагфляцию, или комбинацию стагнации (застоя) экономики с высокой инфляцией. При этом ВВП падает, а инфляция, по прогнозам, вырастет примерно до 10% к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за высоких цен на энергоносители и продовольствие всё больше британских семей сталкиваются с выбором: есть или обогреваться. Повышение цен в Великобритании отчасти отражает особенности британских рынков природного газа и продуктов питания, — сказал Ильинский. — Причиной этого опасного явления эксперты считают последствия Brexit и пандемии, а также активного участия Великобритании в событиях на Украине. Для поиска решения этой проблемы правительство через центральный банк может путем повышения процентной ставки снижать количество денег в экономике, что ведет к снижению агрегированного спроса, стабилизации цен в экономике, но одновременно с этим и к потере рабочих мест».

Однако, как подчеркнул профессор, в случае внешнего экономического шока в результате разрушения или радикальной перестройки международных цепочек поставок энергоносителей и продовольствия остановить рост цен чисто монетарными инструментами будет невозможно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Леля Паштова рассказала, какие факторы могли спровоцировать рост инфляции в Великобритании.

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