Москва, 18 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Великобритания переживает стагфляцию, или комбинацию стагнации (застоя) экономики с высокой инфляцией. При этом ВВП падает, а инфляция, по прогнозам, вырастет примерно до 10% к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Из-за высоких цен на энергоносители и продовольствие всё больше британских семей сталкиваются с выбором: есть или обогреваться. Повышение цен в Великобритании отчасти отражает особенности британских рынков природного газа и продуктов питания, — сказал Ильинский. — Причиной этого опасного явления эксперты считают последствия Brexit и пандемии, а также активного участия Великобритании в событиях на Украине. Для поиска решения этой проблемы правительство через центральный банк может путем повышения процентной ставки снижать количество денег в экономике, что ведет к снижению агрегированного спроса, стабилизации цен в экономике, но одновременно с этим и к потере рабочих мест».

Однако, как подчеркнул профессор, в случае внешнего экономического шока в результате разрушения или радикальной перестройки международных цепочек поставок энергоносителей и продовольствия остановить рост цен чисто монетарными инструментами будет невозможно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Леля Паштова рассказала, какие факторы могли спровоцировать рост инфляции в Великобритании.