Москва, , 14:57 — REGNUM Италия является третьим по объему экспортным рынком Газпрома после Германии и Турции. В 2019 году Италия купила у Газпрома 22,1 млрд, в 2021 году только 18,445 млрд кубометров газа, но это из-за пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Россией поставляет 29 млрд кубометров газа в год, Алжир — 21 млрд кубометров газа в год. Италия пользуется и азербайджанским газом через Турцию и Грецию объёмом 7-8 млрд кубометров.

Получается, что Россия поставляет только 40% всего импортного газа Италии. Страна собирается отказаться от российского газа через 2,5 года. Италия рассчитывает на Алжир, Катар, Конго, Анголу, Мозамбик и Азербайджан.

С начала мая Италия из России идёт рекордная по объему поставка газа — около 99 млн кубометров за первую неделю мая, 60 кубометров было получено в последнюю неделю апреля и 50 млн кубометров ещё неделей ранее. Это объясняется супернизкой ценой, которая гораздо ниже рыночных спотовых цен.

Другим европейским странам не нравится, что цены из России разнятся, и они хотят установить фиксированную цену на весь российский газ по всему ЕС.

Оба фактора конечно сподвигнули Италию воспользоваться успехом и открыть счёта в Газпроме с оплатой в евро, но с конвертацией в рубли в течение 48 часов и только после пополнения рублёвого счёта проводить поставку.

Алжир тоже увеличил поставки газа в Италию, уменьшив при этом поставки в Испанию. Алжир собирается увеличить экспорт газа в Италию на 9-10 млрд кубометров газа», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянская энергетическая компания Eni начала процедуру открытия счетов в рублях в Газпромбанке без изменения текущих контрактов за газ.

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