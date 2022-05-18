Чебоксары, , 14:57 — REGNUM Минприроды Чувашии подтвердило слив в овраг канализационных стоков в одном из поселений Чебоксарского района. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к происшествию, сообщается на сайте ведомства.

На дне оврага Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Проверка проводилась после появления в социальных сетях информации о сбросе в овраг канализационных стоков из ряда жилых домов в деревне Сятракасы Лапсарского поселения Чебоксарского района.

«Факт нарушения действующего природоохранного законодательства подтверждён», — говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что в отношении лиц, допустивших слив канализационных стоков, будут применены меры административного наказания. Причастных к правонарушению устанавливает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Чувашии подала иск в отношении муниципального жилищно-коммунального предприятия иск из-за несоблюдения природоохранного законодательства при сбросе стоков.