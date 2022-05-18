Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Студенческая команда из России стала чемпионом европейского студенческого кибертурнира FACEIT Collegiate Spring 2022 по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 мая в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого SPBPU обошла сборные из Польши, Греции, Нидерландов, Турции, Словакии и Латвии. В финале питерские студенты обыграли польских игроков ATH eSport со счетом 3:1 и теперь получат призовые выплаты в размере $3,5 тыс. Общий призовой фонд турнира составил $11,5 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что национальный отборочный этап турнира FACEIT Collegiate Spring 2022 прошёл на платформе Cybermos.ru, созданной Федерацией компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. В соревновании приняли участие 27 студенческих команд со всей России.