Москва, 18 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выйти из соглашения об аренде Финляндией Сайменского канала, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Думаю, есть смысл рассмотреть целесообразность сохранения соглашения 2010 года об аренде Финляндией Сайменского канала, который имеет критически важное значение для внешней торговли этой страны», — отметил Миронов.

Россия должна пересмотреть все двусторонние соглашения с Финляндией и Швецией в связи с их планами по членству в НАТО, убежден парламентарий.