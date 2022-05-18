Москва, , 14:54 — REGNUM Действия ФРС приведут к росту безработицы в Америке, которая сейчас держится на уровне 3,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Особенно уязвимыми социальными группами при росте базовой ставки являются афроамериканцы, женщины и люди с низким уровнем образования, для которых уровень безработицы примерно вдвое выше. Действия ФРС приводят к укреплению американского доллара, росту издержек стран партнеров на приобретение ресурсов, котируемых в долларах США, а также росту стоимости обслуживания государственного долга США», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, как могут измениться условия кредитования в Америке и как это скажется на уровне потребительских расходов.

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