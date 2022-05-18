Бонн, Германия, , 14:56 — REGNUM Растущие опасения по поводу глобального экономического спада затрудняют экономическую кампанию Запада против России, поскольку мировые лидеры пытаются придумать новые наказания для Москвы так, чтобы не усугубить инфляцию и другие внутренние проблемы, сообщает 18 мая The Washington Post.

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К моменту введения российских войск на Украину американские и европейские лидеры считали, что их страны уже на пути к успешному восстановлению после пандемии, и надеялись на снижение инфляции. Но три месяца спустя министры финансов ведущих стран мира, собравшиеся в Западной Германии, столкнулись с более тревожными прогнозами на фоне опасений, что повышение процентных ставок может привести к рецессии в некоторых частях мировой экономики. Вследствие этого США и Европа должны планировать свои санкции против России так, чтобы не привести мир к новому экономическому кризису.

По мнению экспертов, взлетевшая стоимость продовольствия может спровоцировать голод в некоторых развивающихся странах. Цены на энергоносители также резко выросли и в Европе, и в США, несмотря на решение президента США Джозефа Байдена высвободить большую часть национальных запасов нефти. Все это легло тяжелым бременем на потребителей разных стран, столкнувшихся с самыми высокими темпами инфляции за 40 лет. Некоторые западные лидеры хотят пойти гораздо дальше и отрезать Россию от мировой экономики, однако терпению их избирателей тоже есть пределы.

Европейский союз 16 мая снизил свой экономический прогноз и предупредил, что «эскалация военных действий, внезапное прекращение поставок энергии или дальнейшее замедление экономической активности в США и Китае могут привести к гораздо более мрачным перспективам».

«Глобальная экономическая ситуация, особенно высокая инфляция, еще более усложняет западным странам введение полных санкций — особенно в отношении российской энергетики», — считает специалист американского Центра стратегических международных исследований Джерард ДиПиппо.

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