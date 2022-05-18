Москва, 18 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В США могут стремительно снизиться потребительские и деловые расходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Глава ФРС США Джером Пауэлл настроен решительно и выразил готовность повышать базовые ставки ещё быстрее, пока рост цен не прекратится, — сказал Ильинский. — По его выражению при этом США могут почувствовать «некоторую боль». Два члена комитета по открытым рынкам ФРС США сделали официальное заявление, что к концу года базовая ставка достигнет величины 1,25% годовых. Основная задача ФРС — повысить стоимость заимствований для американских потребителей и корпораций, в том числе и по ипотечным кредитам, автокредитам и кредитным картам. Это может привести к самому быстрому ужесточению кредита за более чем 30 лет и дальнейшему снижению потребительских и деловых расходов в США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Ильинский объяснил, чем для США может обернуться курс ФРС на повышение ставок.