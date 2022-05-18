Кишинёв, 18 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон получил протокол о правонарушении за ношение георгиевской ленты в День Победы. Об этом он сообщил 18 мая в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Власти поручили полиции составить на моё имя протокол за участие в праздновании 9 Мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны», — написал Додон.

Он заявил, что запрет георгиевской ленты является «антиконституционным». Экс-президент уверен, что этот закон, который разделяет общество, получится отметить.

Напомним, в Молдавии 20 апреля ввели запрет на демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Нарушителям грозит штраф до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В Партии социалистов пообещали юридическую помощь всем, кого оштрафовали.