Москва, 18 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В России продолжат льготно кредитовать бизнес, который развивается в реконструкцию и строительство гостиниц. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Government.ru Зарина Догузова

«Нам нужно создавать условия для того, чтобы бизнес активнее вкладывался в создание таких (модульных) гостиниц, в их реконструкцию, и мы с конца прошлого года, — это очень важная мера, — выдаём кредиты под 5% на 15 лет», — заявила Догузова.

«За счёт чего это получается? Мы банкам субсидируем 100% ключевой ставки так, чтобы для конечного инвестора ставка по кредиту была не более 5% и на 15 лет», — указала она.

Несмотря на то, что в этом году существенно выросла ставка, правительство приняло решение сохранить все базовые условия этой программы, поэтому программа остаётся, напомнила она.

«Прямо сейчас у нас открыто окно заявок, и до 30 июня мы будем принимать заявки от банков на инвестиционные проекты, которые смогут получить такие дешёвые и длинные кредиты», — отметила Догузова.