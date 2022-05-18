Чучковский район, Рязанская область, 18 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Партия авиационных взрывателей обнаружена в Чучковском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

https://62.rosguard.gov.ru Авиационные взрыватели

На предметы, конструктивно схожие с боеприпасами, наткнулся в поле у деревни Кистенево местный житель. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы, специалисты идентифицировали их как авиационные взрыватели со следами коррозии. Исследовав прилегающую местность, в том числе со служебной собакой и специализированным оборудованием, росгвардейцы обнаружили ещё несколько аналогичных предметов и других боеприпасов.

Взрывотехники уничтожили все снаряды вдали от населённых пунктов.