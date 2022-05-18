* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Хизер Барр, заместитель директора по правам женщин в международной организации «Хьюман Райтс Вотч», заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются навязать «свой» хиджаб сотрудницам ООН.

Хиджаб

По её словам, агенты министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока 17 мая проникли в офис миссии ООН по содействию Афганистану в Кабуле и попытались навязать сотрудницам UNAMA «свои» хиджабы.

В своём твите она спросила, как в такой ситуации можно защитить безопасность и свободу сотрудниц ООН в Афганистане.

По её словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что новые законы о хиджабе являются «рекомендацией», но насильно «навязывают» их, в том числе афганским женщинам, работающим в структурах ООН.

В заявлении также говорится, что агенты министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока даже хотели пройти на рабочие место сотрудниц ООН и проверить, соблюдается ли правила ношения хиджаба в его талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) интерпретации.