Пенза, 18 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Пензе сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства уличили в предоставлении недостоверных сведений о доходах. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

Прокурор

Надзорным ведомством выявлены факты предоставления в 2020 году муниципальными служащими управления, а также гражданами, претендующими на должность муниципальной службы управления, недостоверных сведений за предшествующий год о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи.

За неуказание служащими полученных доходов, банковских счетов, указание недостоверных сведений в отношении имеющихся объектов недвижимого имущества начальнику управления внесено представление. К дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства привлечены 13 должностных лиц.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии за недостоверные сведения, представленные в 2021 году госслужащими в налоговые органы, были уволены шесть человек.

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