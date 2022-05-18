Иркутск, 18 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Иркутской области вынесен приговор по нашумевшему уголовному «лесному» делу о незаконной массовой лесной вырубке в заказнике «Туколонь» экс-министру лесного комплекса Сергею Шеверде и другим фигурантам. Как сообщает 18 мая телеграм-канал территориального СУ СК РФ, ему, а также бывшему заместителю Алексею Туги, бывшему директору ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадию Рыкову и бывшему инженеру-лесопатологу отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области» Александру Владимирову по итогам судебного заседания дали разные, но реальные сроки заключения.

Байкальская природоохранная прокуратура В марте 2018 года природоохранной прокуратурой вскрыты факты уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь»

Напомним, министр лесного комплекса Иркутской области был задержан в июне 2019 года сотрудниками УФСБ России по Иркутской области в аэропорту Шереметьево города Москвы.

Следствием и судом установлено, что в 2018 году министр лесного комплекса Иркутской области, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области, в силу занимаемой должности принял активные меры к продолжению рубки лесных насаждений на территории заказника и нарушению его режима. В результате совместных преступных действий указанных лиц была незаконно назначена, согласована и проведена сплошная санитарная рубка в заказнике.

В результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 481 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По уголовному делу следователями СК допрошено более 100 свидетелей и специалистов, проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе эколого-оценочные, экологические, дендрохронологические экспертизы. Объем уголовного дела составил 84 тома.

Сегодня, 18 мая, приговором Кировского районного суда г. Иркутска подсудимые признаны виновными. С учетом мнения прокурора Сергею Шеверде и Геннадию Рыкову назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Алексею Туги назначено 6 лет, Александру Владимирову 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Им предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий», «Пособничество в незаконной рубке лесных насаждений», «Пособничество в нарушении режима особо охраняемых природных территорий».

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