Таллин, 18 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвали историческим решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы, полностью поддерживаем историческое решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО и выражаем свою удовлетворенность этим решением», — отмечается в заявлении.

По мнению глав правительств стран Прибалтики, Финляндия и Швеция разделяют те же ценности, которые связывают членов НАТО, а также приверженность принципам, на которых базируется европейская и трансатлантическая безопасность. Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепит коллективную безопасность и отношения между союзниками, считают авторы обращения.

«Прибалтийские страны, Финляндия и Швеция совместно несут ответственность за то, чтобы регион Северной Европы и стран Балтии был мирным, безопасным и успешным. Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО способствует достижению этих целей», — убеждены главы прибалтийских правительств.

В заявлении подчеркивается, что интересы в сфере безопасности стран региона совпадают, Прибалтика, Финляндия и Швеция сталкиваются с общими угрозами и вызовами в этой сфере: «Мы сделаем все возможное, чтобы процесс присоединения был быстрым и гладким».