Ялуторовск, Тюменская область, 18 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В тюменском городе Ялуторовске осуждена бывшая чиновница Роспотребнадзора, которая в целях завышения показателей своей работы сфабриковала незаконный протокол в отношении предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Чиновница Роспотребнадзора в январе 2021 года с целью завысить показатели своей работы незаконно составила протокол на бизнесмена за нарушения санитарных требований — отсутствие дезинфицирующего средства, недостаточное количество санитарных масок, перчаток и так далее. Тем временем предприниматель не работал из-за низкого потока покупателей и нарушений допустить не мог.

Экс-чиновница признана виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 325 тыс. рублей, и лишил её права занимать должности в государственных органах в сфере защиты прав потребителей в области потребительского рынка и услуг, сроком на два года шесть месяцев.