Москва, 18 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, повышающий адресность социальной поддержки, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной защиты, будет реализоваться механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности для определения нуждаемости формируется посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Уточняется перечень информационных систем, сведения из которых могут направляться в ЕГИССО.

В Москве информирование о праве на соцподдержку в рамках бюджетной системы столицы, учет сведений о таких гражданах, процессы назначения и предоставления мер осуществляются в том числе через региональный портал государственных и муниципальных услуг.