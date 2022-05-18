Хельсинки, , 14:56 — REGNUM Финская компания Gasum ожидает, что Россия перестанет поставлять ей природный газ в ночь с 20 на 21 мая. Об этом говорится в сообщении компании.

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В Gasum предупредили о «реальном риске» прекращения поставок газа, предусмотренных контрактом. Отмечается, что от российской стороны информации на этот счёт не поступало.

«Скорее всего, импорт природного газа из России в Финляндию прекратится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года», — сообщили в Gasum.

В компании рассчитывают, что летом обеспечат своих финских клиентов из других источников по газопроводу Balticconnector. Вместе с тем возможны трудности из-за ограниченной пропускной способности этого газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая финская Gasum объявила, что не приняла предложенную Россией новую схему оплаты поставок газа в рублях.

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