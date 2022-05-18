* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) четыре дня назад задержали писателя и гражданского активиста Имадуддина Даурана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Под арестом

Источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановили Имадуддина Даурана на улице и показали ему удостоверения, по всей видимости, разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После краткого допроса его попросили пройти с ними. По словам источников, сегодня уже четвертый день, как о нём нет никаких сведений.

Собеседники добавляют, что неясно, за какое преступление был арестован Дауран, куда его увезли и в каком состоянии он находится.

Согласно источникам, Имадуддин Дауран критиковал и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и республику до того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установил контроль над Афганистаном, а несколько дней назад в критической статье он заявил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят остановить войну, они должны разрешить деятельность политических активистов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

С момента установления контроля над Афганистаном талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвели сотни произвольных и неизбирательных арестов, что побудило многих граждан Афганистана покинуть страну.