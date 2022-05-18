Кишинёв, 18 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Оппозиционная Партия коммунистов Молдавии и также находящаяся в оппозиции партия «Шор» вместе со сторонниками 18 мая вышли на протестную акцию в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба ПКРМ.

Протест

Сообщается, что протестующие подошли к зданию правительство республики, когда там началось заседание с участием министров. Участники акции обвиняют власти в провальной экономической политике.

Поводом для акции стали официальные данные, что готовая инфляция в стране в апреле составила 27,07%. Это стало самым высоким показателем для Европы. Протестующие отмечают, что в России, против которой ввели «рекордные санкции», темпы инфляции гораздо ниже, чем в Молдавии.

Партия социалистов Молдавии не приняла участие в этой протестной акции. На сайте данной политсилы сообщается, что «в повестке дня деятельности формирования произошли изменения».