Чебоксары, 18 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Полицейские Чувашии задержали в Пскове подозреваемого в многомиллионном мошенничестве, совершённом в 2008 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по городу Чебоксары.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Разбирательства начались в 2008 году после обращения к правоохранителям представителя инвестиционной компании. По данным полиции, недобросовестный клиент оформил заём на 18 млн рублей для покупки недвижимости в Москве, однако долг и проценты не погашал, на связь не выходил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установили спустя 14 лет, в 2022 году: 14 мая 47-летнего мужчину задержали в Пскове и доставили в Чебоксары. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские полицейские задержали шестерых подозреваемых в обмане пожилых граждан. Правоохранители полагают, что они вели противозаконную деятельность под предлогом ремонта пластиковых окон.

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