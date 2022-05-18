Донецк, 18 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из артиллерии Донецк. Об этом 18 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:55 (совпадет с мск) в и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Еленовка в ДНР.