Евросоюз предлагает Украине помощь в размере €9 млрд
Брюссель, 18 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Евросоюз предлагает Украине «исключительную новую макрофинансовую помощь» в размере «до 9 миллиардов евро». Об этом 18 мая заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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ЕС
Более подробно о том, в какой форме будет приниматься эта «помощь», председатель Европейской комиссии не сообщила.
ЕС уже выделил Украине экстренный пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.
Как сообщало ИА REGNUM, французских дипломатов высылают из России.
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