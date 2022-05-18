Москва, 18 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Русскую культуру на официальном уровне запретить можно, но отменить ее практически невозможно, заявил 18 мая народный артист России, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

Elena Ringo. elena-ringo.com Константин Хабенский

«Чехов, Достоевский, Чайковский — кого еще хотят отменить? Ведь, например, без Чайковского не было бы других великих композиторов, потому что они слушали и впитывали, учились на этом. Это все моменты взаимного обогащения. Искусство всегда требует диалога. На мой взгляд, русскую культуру можно запретить лишь официально…, но отменить практически невозможно», — сообщил он в ходе марафона «Новые горизонты. Роль России в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Владимир Машков выразил своё несогласие с политикой массовой отмены русской культуры в западных странах. «Русская культура — неотъемлемая и важнейшая часть мировой культуры. Это сугубо мое мнение. Поэтому мне неинтересно смотреть на дальнейшее развитие тех, кто отменяет русскую культуру», — высказался артист.

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